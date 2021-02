Oncologo del Pascale | testimonial anti cancro | ha successo sui social Proposte di spot con big del cinema

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 febbraio 2021)per un giorno, undell’ospedaledi Napoli si trasforma in attore, per unodella campagna ‘Si può dire?’ e incassasui. Protagonista della vicenda è l’Michelino de Laurentiis che ha preso parte ad una divertente gag con Fabio Balsamo dei The Jackal: 4 minuti in cui attore vero e attore per gioco non solo riescono a definire ilcon il suo nome, senza sentirsi assaliti dall’imbarazzo, dalla paura, dalla soggezione, ma anche a dare una serie di consigli sulla prevenzione. Lo, promosso dalla Pfitzer e che si è avvalso di altri professionisti in tutta Italia (de Laurentiis è l’unico) gira da qualche giorno sui ...