Omicidio di Piera Napoli | il marito ha confessato

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 8 febbraio 2021)di, ilha già. Un efferato delitto lo ha delfino il Pm ,che si occupa delle indagini. A raccontare come ha ucciso la moglie è stato proprio ilche ieri hail brutale gesto.è morta colpita morte da diverse coltellate presso la sua abitazione del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Corona, la nipote haSardegna, 36enne trovato morto in un capanno: è stato ucciso Parrucchiera uccisa nel Torinese, fermato il figlio Ubriaco investe e uccide una ragazza in provincia di Bologna Strangola la moglie 90 enne ...