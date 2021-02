Oltre 7 mila reazioni avverse gravi al vaccino anti Covid19 in Italia? No! Ecco i dati e come vanno letti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2020 il senatore Gianluigi Paragone pubblica un articolo sul suo sito dal titolo reazioni allergiche al vaccino Pfizer anche gravi. L’Italia è prima in Europa» dove si sostiene che si sarebbero verificate 7.811 reazioni avverse classificate come gravi solo in Italia. L’articolo del senatore Paragone è ripreso da quello pubblicato da Il Messaggero, ma in entrambi i casi viene riportata una parola chiave mancante nel titolo e presente in entrambi i siti: «La Banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ha pubblicato». Il primo punto è proprio questo, ossia che si tratta di reazioni sospette e non certe, ma è bene spiegare ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2020 il senatore Gianluigi Paragone pubblica un articolo sul suo sito dal titoloallergiche alPfizer anche. L’è prima in Europa» dove si sostiene che si sarebbero verificate 7.811classificatesolo in. L’articolo del senatore Paragone è ripreso da quello pubblicato da Il Messaggero, ma in entrambi i casi viene riportata una parola chiave mancante nel titolo e presente in entrambi i siti: «La Bancaeuropea delle segnalazioni di sospetteha pubblicato». Il primo punto è proprio questo, ossia che si tratta disospette e non certe, ma è bene spiegare ...

