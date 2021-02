OLD: trailer del nuovo film di Night Shyamalan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Direttamente dal Super Bowl arriva il primo e atteso trailer di Old, la pellicola thriller/horror diretta da Night Shyamalan Universal Pictures approfitta del Super Bowl per svelare finalmente Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, attraverso un primo teaser trailer. Il film era stato annunciato qualche mese fa proprio dal regista che ne aveva reso pubblico il titolo, accompagnato da un primo poster. Questa volta, nello spot vediamo finalmente le prime immagini del nuovo lavoro di Shyamalan e scopriamo i primi dettagli sulla storia. Anche nello spot del Super Bowl di Old, la Universal Pictures sottolinea come il nuovo film di M. Night ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Direttamente dal Super Bowl arriva il primo e attesodi Old, la pellicola thriller/horror diretta daUniversal Pictures approfitta del Super Bowl per svelare finalmente Old, ilthriller di M., attraverso un primo teaser. Ilera stato annunciato qualche mese fa proprio dal regista che ne aveva reso pubblico il titolo, accompagnato da un primo poster. Questa volta, nello spot vediamo finalmente le prime immagini dellavoro die scopriamo i primi dettagli sulla storia. Anche nello spot del Super Bowl di Old, la Universal Pictures sottolinea come ildi M....

Il_Nerdastro : Il SuperBowl ci ha regalato anche il primo Trailer per il nuovo misterioso film di #MNightShyamalan, OLD. Giusto 30… - tuttoteKit : #Old: trailer del nuovo film di Night Shyamalan #MNightShyamalan #tuttotek - DennisCantoni : RT @longtake_it: #SuperBowl 2021: da #Old di #Shyamalan #TheFalconandtheWinterSoldier, tutti i trailer (e gli spot) della 55esima edizione… - comingsoonit : Ha fatto il suo debutto nella notte, nell'ambitissima fascia pubblicitaria del #SuperBowl, il primo teaser trailer… - longtake_it : #SuperBowl 2021: da #Old di #Shyamalan #TheFalconandtheWinterSoldier, tutti i trailer (e gli spot) della 55esima ed… -