Old: il trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan vi farà perdere anni di vita (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il trailer di Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan, regala le prime inquietanti sequenze dell'atteso progetto in arrivo a luglio sugli schermi americani. M. Night Shyamalan è tornato alla regia in occasione di Old e, durante il Super Bowl, è stato diffuso il primo trailer del progetto che porterà sugli schermi una storia da brivido che mostrerà dei personaggi alle prese con una situazione sorprendente e che li metterà alla prova fisicamente e, soprattutto, psicologicamente. Nel video che potete vedere qui sopra si vedono infatti i protagonisti partire per godersi una vacanza in famiglia, ritrovandosi però di fronte a eventi sovrannaturali. In particolare, qualcosa farà invecchiare rapidamente i protagonisti, riducendo le loro vite ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildi Old, ildi M., regala le prime inquietanti sequenze dell'atteso progetto in arrivo a luglio sugli schermi americani. M.è tornato alla regia in occasione di Old e, durante il Super Bowl, è stato diffuso il primodel progetto che porterà sugli schermi una storia da brivido che mostrerà dei personaggi alle prese con una situazione sorprendente e che li metterà alla prova fisicamente e, soprattutto, psicologicamente. Nel video che potete vedere qui sopra si vedono infatti i protagonisti partire per godersi una vacanza in famiglia, ritrovandosi però di fronte a eventi sovrannaturali. In particolare, qualcosainvecchiare rapidamente i protagonisti, riducendo le loro vite ...

