Ocean Viking al porto di Augusta. Tra i 422 naufraghi 124 minori

LegaSalvini : ALLARME SULLA OCEAN VIKING, OTTO MIGRANTI POSITIVI AL COVID - LegaSalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - LegaSalvini : 422 MIGRANTI A BORDO, 8 COL COVID: LA OCEAN VIKING ANDRÀ AD AUGUSTA - transnazionale : I 422 migranti a bordo della Ocean Viking pronti a sbarcare ad Augusta #spaziotransnazionale informa - natalinaislove : RT @ImolaOggi: Migranti, Ocean Viking verso Augusta: 422 a bordo (voi pensate a pagare la patrimoniale...) -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking

Ha gettato l'ancora nel porto di Augusta ieri sera intorno alle 19.30 la, la nave della della ong Sos Mediterranée, con 422 migranti a bordo. 8 di loro sono risultati positivi al covid. Tra i naufraghi ci sono 124 minori. Due giorni fa una giovane donna ...E stato concesso il porto di Augusta (Siracusa) alla nave, con 422 migranti a bordo, 8 dei quali positivi al Covid. Ed è già al porto di Augusta la, la nave della ong SOS Mediterranèe, con a bordo 422 migranti, tra cui 8 positivi al ...Le polemiche sui migranti? Non ve n’è più traccia, almeno per ora. E se fosse un effetto del disco verde che il Carroccio, leader Matteo Salvini in testa, ha dato a un eventuale governo guidato dall’e ...Nel pieno delle consultazioni per il nuovo governo di Mario Draghi in Italia sbarcano immigrati e Covid. Il governo ha concesso un porto ...