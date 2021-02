Occupato Ufficio Ispettorato: “Vogliamo sede Ministero del lavoro a Napoli” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Ufficio Ispettorato di Napoli è stato Occupato per protesta dai gruppi “Si-Cobas” e “7 Novembre”. I manifestanti chiedono il ripristino di una vera sede distaccata dal Ministero del lavoro a Napoli con pieni poteri. Alcune decine di aderenti al Movimento di disoccupati “7 Novembre” ed al sindacato “Si-Cobas” hanno Occupato simbolicamente stamattina gli uffici dell’Ispettorato interregionale del lavoro in via Vespucci, a Napoli. Hanno effettuato un blocco stradale. I manifestanti chiedono il ripristino di “Una vera sede distaccata del Ministero del lavoro a Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’diè statoper protesta dai gruppi “Si-Cobas” e “7 Novembre”. I manifestanti chiedono il ripristino di una veradistaccata daldelcon pieni poteri. Alcune decine di aderenti al Movimento di disoccupati “7 Novembre” ed al sindacato “Si-Cobas” hannosimbolicamente stamattina gli uffici dell’interregionale delin via Vespucci, a. Hanno effettuato un blocco stradale. I manifestanti chiedono il ripristino di “Una veradistaccata deldel...

