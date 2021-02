Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor parla delle riprese del film (Di lunedì 8 febbraio 2021) Obi-Wan, il titolo dovrebbe essere quello definitivo, anche se nonci sono conferme dirette, tornerà a parlare della vita dello Jedi in un periodo durante il quale il personaggio deve ancora occuparsi della sicurezza del giovane Luke Skywalker e Darth Vader ha appena acquisito il titolo, ormai votato al Lato Oscuro. Cosa ha detto Ewan McGregor su “Obi-Wan Kenobi”? Ewan McGregor è apparso all’evento di beneficenza in live streaming di Eddie Izzard e ha detto che c’è stato un altro piccolo ritardo per quanto riguarda l’avvio delle riprese: “Cominciamo a girare nella tarda primavera a Los Angeles. Mio padre mi mandava dei link in cui si parlava di diverse location, anche Boston, o addirittura in Inghilterra ma no, gireremo a LA. Sarà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Obi-Wan, il titolo dovrebbe essere quello definitivo, anche se nonci sono conferme dirette, tornerà are della vita dello Jedi in un periodo durante il quale il personaggio deve ancora occuparsi della sicurezza del giovane Luke Skywalker e Darth Vader ha appena acquisito il titolo, ormai votato al Lato Oscuro. Cosa ha dettosu “Obi-Wan”?è apparso all’evento di beneficenza in live streaming di Eddie Izzard e ha detto che c’è stato un altro piccolo ritardo per quanto riguarda l’avvio: “Cominciamo a girare nella tarda primavera a Los Angeles. Mio padre mi mandava dei link in cui siva di diverse location, anche Boston, o addirittura in Inghilterra ma no, gireremo a LA. Sarà ...

Obi - Wan Kenobi: Ewan McGregor ci aggiorna sulle riprese della serie

Ewan McGregor sarà nuovamente il cavaliere Jedi tanto amato, Obi - Wan Kenobi Obi - Wan (il titolo deve ancora essere confermato da Lucasfilm e Disney ), tornerà a parlare della vita dello Jedi in un periodo durante il quale il personaggio deve ancora occuparsi ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

Ewan McGregor è apparso all'evento di beneficenza in live streaming di Eddie Izzard e ha ...

Star Wars, Obi-Wan affronta Darth Tobey Maguire in un esilarante video fan-made

Altro che Anakin Skywalker: il vero duello che ha avuto luogo su Mustafar è quello tra Obi-Wan e Darth Tobey Maguire!

