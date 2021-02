Obama a “Che tempo che Fa”: tra aneddoti privati e momenti da presidente (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex presidente USA è stato intervistato da Fabio Fazio Colpaccio in Rai: mentre su Canale 5 andava in scena il solito teatrino con personaggi del mondo dello spettacolo e del gossip su Rai 3, “Che tempo Che Fa” ospitava in esclusiva l’ex presidente USA Barack Obama. Perché se è vero che i programmi bastai su rumors e ammettiamolo anche sul trash vanno non è detto che il pubblico non possa o meglio non debba essere educato ad argomenti più elevanti. Fabio Fazio, visibilmente contento ma soprattutto emozionato, ha intervistato così l’ex presidente parlando anche del suo libro. Unica nota negativa, per molti utenti, il traduttore simultaneo, non tanto per il traduttore la cui bravura non era in discussione, quanto per il fatto che non si sia mai sentita, a parte un “Ciao Fabio” iniziale, la voce dell’ex ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’exUSA è stato intervistato da Fabio Fazio Colpaccio in Rai: mentre su Canale 5 andava in scena il solito teatrino con personaggi del mondo dello spettacolo e del gossip su Rai 3, “CheChe Fa” ospitava in esclusiva l’exUSA Barack. Perché se è vero che i programmi bastai su rumors e ammettiamolo anche sul trash vanno non è detto che il pubblico non possa o meglio non debba essere educato ad argomenti più elevanti. Fabio Fazio, visibilmente contento ma soprattutto emozionato, ha intervistato così l’exparlando anche del suo libro. Unica nota negativa, per molti utenti, il traduttore simultaneo, non tanto per il traduttore la cui bravura non era in discussione, quanto per il fatto che non si sia mai sentita, a parte un “Ciao Fabio” iniziale, la voce dell’ex ...

