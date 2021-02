Nuovo lockdown di 14 giorni, l’allarme dei medici: “Qui inizia la terza ondata” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torna pesantemente l'incubo Covid. Da questa mattina la città è di Nuovo in zona rossa insieme ad altri 64 comuni umbri. Le varianti del coronavirus, quella inglese e quella brasiliana, stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario della Regione. Ecco perché si parla di terza ondata. A Perugia è allarme. "Siamo in ginocchio, siamo in ginocchio, questa amministrazione sta sbagliando tutto, paghiamo le assurde aperture di dicembre, era meglio restare chiusi e ricominciare a marzo", si sfoga con Repubblica uno chef stellato della zona. L'indice di contagio ha raggiunto quota 1,18. (Continua..) E intanto aumentano i ricoverati per Covid, 484 pazienti, il numero più alto dall’inizio della pandemia. A tutto questo si aggiunge la consapevolezza che la nuova ondata sia figlia delle due varianti del Covid isolate ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torna pesantemente l'incubo Covid. Da questa mattina la città è diin zona rossa insieme ad altri 64 comuni umbri. Le varianti del coronavirus, quella inglese e quella brasiliana, stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario della Regione. Ecco perché si parla di. A Perugia è allarme. "Siamo in ginocchio, siamo in ginocchio, questa amministrazione sta sbagliando tutto, paghiamo le assurde aperture di dicembre, era meglio restare chiusi e ricominciare a marzo", si sfoga con Repubblica uno chef stellato della zona. L'indice di contagio ha raggiunto quota 1,18. (Continua..) E intanto aumentano i ricoverati per Covid, 484 pazienti, il numero più alto dall’inizio della pandemia. A tutto questo si aggiunge la consapevolezza che la nuovasia figlia delle due varianti del Covid isolate ...

