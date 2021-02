Nuovo caso di Ebola in Congo: rischio nuova epidemia? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo caso di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Una donna, residente nel Nord Kivu, è morta dopo essere risultata positiva al virus. Sono in corso accertamenti approfonditi per verificare il ceppo di Ebola e se abbia qualche legame con la precedente epidemia. Nel frattempo le autorità sanitarie locali, in collaborazione con l’OMS stanno mettendo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021)dinella Repubblica Democratica del. Una donna, residente nel Nord Kivu, è morta dopo essere risultata positiva al virus. Sono in corso accertamenti approfonditi per verificare il ceppo die se abbia qualche legame con la precedente. Nel frattempo le autorità sanitarie locali, in collaborazione con l’OMS stanno mettendo

chetempochefa : 'Non è un caso isolato quello di Zaki. Stasera proverò a raccontarvi la guerra dei regimi contro gli studenti. Da o… - lauraboldrini : Riconoscere la cittadinanza italiana a #Zaki, come richiesto dalla famiglia, sarebbe un segnale importante. al-Sis… - pierofassino : Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la moz… - bozzamauro1 : RT @Ruttosporc: Per la procura federale un bestemmione di Gigione nazionale in mondovisione non è un audio chiaro, però su quello di Ibra-L… - MoliPietro : Nuovo caso di Ebola in Congo: rischio nuova epidemia? -