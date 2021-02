Nuovo allarme mutazioni covid: le varianti spaventano, chiusura scuole in alcune regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Decisione quasi unanime di chiusura in alcune regioni come Marche ed Abruzzo, dove in alcuni comuni le scuole sono state chiuse. Preoccupano e non poco le nuove varianti covid, come quella inglese e l’appena rilevata variante brasiliana, un ceppo ancora più forte del Coronavirus dove è possibile riammalarsi anche dopo aver contratto la malattia ed esserne guariti. Per questo alcune regioni anche deciso quasi all’unanimità di chiudere le scuole nuovamente e di tornare alla didattica a distanza (Dad). Tra queste le prime in assoluto sono Abruzzo e Marche, tornate in zona gialla dopo un lungo periodo di difficile situazione per numero di contagi ed ora nuovamente a rischio. LEGGI ANCHE >>> Ritorno a scuola per ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Decisione quasi unanime diincome Marche ed Abruzzo, dove in alcuni comuni lesono state chiuse. Preoccupano e non poco le nuove, come quella inglese e l’appena rilevata variante brasiliana, un ceppo ancora più forte del Coronavirus dove è possibile riammalarsi anche dopo aver contratto la malattia ed esserne guariti. Per questoanche deciso quasi all’unanimità di chiudere lenuovamente e di tornare alla didattica a distanza (Dad). Tra queste le prime in assoluto sono Abruzzo e Marche, tornate in zona gialla dopo un lungo periodo di difficile situazione per numero di contagi ed ora nuovamente a rischio. LEGGI ANCHE >>> Ritorno a scuola per ...

