Nuoto per Salvamento: buoni i piazzamenti per il Posillipo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Sono nove gli atleti del Circolo Nautico Posillipo ai nastri di partenza per la stagione agonistica del Nuoto per Salvamento con il campionato italiano assoluto su base regionale. Si tratta dei giovani Iovane, Barone, Lubrano, Amoroso, De Cesare, Paolillo, Lubrano Lobianco, Esposito, Bianco; ognuno di loro ha preso parte a due, tre o quattro specialità e non sono mancate gradite sorprese: Gaetano Lubrano Lobianco classe 2005, nonostante la sua giovane età, ha infatti, fatto registrare i miglior tempi assoluti nella gara dei 100 manichino con pinne e 50 trasporto del manichino ed un terzo piazzamento nei 100 percorso misto. Seconda e terza migliore prestazione regionale assoluta per Marianna Esposito nelle gare del 50 trasporto manichino e 100 percorso misto. Infine ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono nove gli atleti del Circolo Nauticoai nastri di partenza per la stagione agonistica delpercon il campionato italiano assoluto su base regionale. Si tratta dei giovani Iovane, Barone, Lubrano, Amoroso, De Cesare, Paolillo, Lubrano Lobianco, Esposito, Bianco; ognuno di loro ha preso parte a due, tre o quattro specialità e non sono mancate gradite sorprese: Gaetano Lubrano Lobianco classe 2005, nonostante la sua giovane età, ha infatti, fatto registrare i miglior tempi assoluti nella gara dei 100 manichino con pinne e 50 trasporto del manichino ed un terzo piazzamento nei 100 percorso misto. Seconda e terza migliore prestazione regionale assoluta per Marianna Esposito nelle gare del 50 trasporto manichino e 100 percorso misto. Infine ...

EroticiR : La lunga nuotata e' finita con una bella trombata con me #racconti #erotici - silviamatt64 : RT @cristianocamaur: Un pensiero al giorno ? – 08/02/2021 UN MODO DIVERSO DI VEDERE LE COSE Sapete chi è Manuel Bortuzzo, vero? Per chi n… - cristianocamaur : Un pensiero al giorno ? – 08/02/2021 UN MODO DIVERSO DI VEDERE LE COSE Sapete chi è Manuel Bortuzzo, vero? Per ch… - PivaEdoardo : nulla sono san TEDDYBAGPIPE dei miraCULI cammino sulle acque salto 3 metri nuoto da Messina a Santelena e ritorno f… - Nuotomania : DA -