Notte da leggenda vivente per Brady, vince il Super Bowl a 43 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI -Tom Brady ha vinto il suo settimo Super Bowl, diventando il più vincente di sempre nella storia del football americano: da solo ha conquistato più titoli delle franchige più vincenti, i Patriots e gli Steelers, che hanno conquistato sei titoli ciascuno. Ma quando un anno fa Brady, dopo aver lasciato proprio i Patriots, aveva annunciato la scelta di giocare con i Tampa Bay Buccaneers, franchigia di terza fascia, tutti erano convinti che il fuoriclasse si fosse avviato a un triste declino. A 43 anni, invece, l'highlander dello sport è stato ancora una volta straordinario: alla sua decima partecipazione alla finale che valeva il titolo di campione, ha guidato i Buccaneers, sfavoriti davanti ai Kansas City Chiefs, a una vittoria netta, 31-9, in una finale apparsa già segnata alla fine del terzo dei ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI -Tom Brady ha vinto il suo settimo, diventando il piùnte di sempre nella storia del football americano: da solo ha conquistato più titoli delle franchige piùnti, i Patriots e gli Steelers, che hanno conquistato sei titoli ciascuno. Ma quando un anno fa Brady, dopo aver lasciato proprio i Patriots, aveva annunciato la scelta di giocare con i Tampa Bay Buccaneers, franchigia di terza fascia, tutti erano convinti che il fuoriclasse si fosse avviato a un triste declino. A 43, invece, l'highlander dello sport è stato ancora una volta straordinario: alla sua decima partecipazione alla finale che valeva il titolo di campione, ha guidato i Buccaneers, sfavoriti davanti ai Kansas City Chiefs, a una vittoria netta, 31-9, in una finale apparsa già segnata alla fine del terzo dei ...

