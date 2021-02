Non solo Renzi, tra Italia e Arabia Saudita il «dialogo è strategico» (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha suscitato giuste critiche il fatto che Matteo Renzi, ricevuto a Riad da Sua Altezza Reale Principe Mohammed bin Salman, abbia lodato l’Arabia Saudita. Nessuna critica invece, ma sostanziale consenso – tranne la denuncia di questo giornale – , quando lo stesso Renzi, in veste di presidente del consiglio nonché segretario del Pd, andò nel novembre 2015 in visita ufficiale a Riad per consolidare i rapporti tra i due paesi. Eppure allora l’Arabia Saudita era sostanzialmente la stessa e aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha suscitato giuste critiche il fatto che Matteo, ricevuto a Riad da Sua Altezza Reale Principe Mohammed bin Salman, abbia lodato l’. Nessuna critica invece, ma sostanziale consenso – tranne la denuncia di questo giornale – , quando lo stesso, in veste di presidente del consiglio nonché segretario del Pd, andò nel novembre 2015 in visita ufficiale a Riad per consolidare i rapporti tra i due paesi. Eppure allora l’era sostanzialmente la stessa e aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

