"Non poniamo veti, nemmeno su Lamorgese". Il leghista Romeo alla vigilia del secondo giro con Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, domani farà parte della delegazione che incontrerà Mario Draghi nel secondo – e definitivo – giro di consultazioni. Quali saranno i punti principali che esporrete al premier incaricato? Intanto, come ha anticipato Matteo Salvini, l’aspetto sanitario, cruciale finché dura la pandemia. L’organizzazione di un piano vaccini che immunizzi i cittadini in tempi rapidi. Per ora siamo al 3% della popolazione: è chiaro che ci sono problemi, dalle “primule” alla mancanza di medici”. Non possiamo permetterci rallentamenti. Significa che volete sostituire Arcuri con Bertolaso? Questo è gossip che appassiona voi giornalisti. Le decisioni le prenderà Draghi. Noi chiediamo che competenza e autorevolezza tornino al potere in ogni ambito. Del resto, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimiliano, capogruppo della Lega al Senato, domani farà parte della delegazione che incontrerà Marionel– e definitivo –di consultazioni. Quali saranno i punti principali che esporrete al premier incaricato? Intanto, come ha anticipato Matteo Salvini, l’aspetto sanitario, cruciale finché dura la pandemia. L’organizzazione di un piano vaccini che immunizzi i cittadini in tempi rapidi. Per ora siamo al 3% della popolazione: è chiaro che ci sono problemi, dalle “primule”mancanza di medici”. Non possiamo permetterci rallentamenti. Significa che volete sostituire Arcuri con Bertolaso? Questo è gossip che appassiona voi giornalisti. Le decisioni le prenderà. Noi chiediamo che competenza e autorevolezza tornino al potere in ogni ambito. Del resto, ...

