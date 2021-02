Non più cenerentola | ma nuovo perno geopolitico | la Grecia diventa grande

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non più un paese in perenne affanno e alla ricerca spasmodica di equilibrio e linee di credito. La, a un anno e mezzo dalla nascita del governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, inizia a raccogliere i frutti di un rapido e significativo cambiamento di pelle. Con la troika alle spalle, pur con il debito maggiore in Ue (al 190% del pil), Atene sta progressivamentendo un avamposto di innovazione e stabilità politica, molto più dell’Italia (presente con RFI nelle ferrovie greche di Treinose) I risultati parlano di big player come Tesla e Microsoft che vi stanno investendo massicciamente, di un pesoin costante crescita tra gasdotti, frontiera con la Turchia e relazioni con Usa, Francia e Israele. Ulteriore tassello di quello schema che vede un polo atlantico marciare unito nelle dinamiche mediterranee ...