“Non ha una borsa firmata…”. Giulia Salemi parla di lei agli altri vipponi. E nella casa del GF Vip cala il silenzio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuova puntata del GF Vip in arrivo e ormai è tempo di confronti. Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli che nei giorni scorsi non ha esitato a definire ‘il mio fidanzato’, si candida, con il passare dei giorni al ruolo di outsider per la vittoria finale, ruolo che finora è stato occupato in maniera fissa da Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quella appena trascorsa è stata una settimana durissima segnata dalla morte di Lucas, fratello di Dayane Mello scomparso a seguito di un terribile incidente stradale. Aria pesante ma la voglia di sorridere ha poi preso il sopravvento. Per tutti e per Giulia in particolare anche se la modella ha raccontato un episodio che l’ha fatta riflettere e intristire al tempo stesso. Per chi non sopporta Giulia, l’ennesima messa in scena. Per chi la sostiene, una nuova testimonianza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuova puntata del GF Vip in arrivo e ormai è tempo di confronti.sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli che nei giorni scorsi non ha esitato a definire ‘il mio fidanzato’, si candida, con il passare dei giorni al ruolo di outsider per la vittoria finale, ruolo che finora è stato occupato in maniera fissa da Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quella appena trascorsa è stata una settimana durissima segnata dalla morte di Lucas, fratello di Dayane Mello scomparso a seguito di un terribile incidente stradale. Aria pesante ma la voglia di sorridere ha poi preso il sopravvento. Per tutti e perin particolare anche se la modella ha raccontato un episodio che l’ha fatta riflettere e intristire al tempo stesso. Per chi non sopporta, l’ennesima messa in scena. Per chi la sostiene, una nuova testimonianza ...

