“Non c’è budget”, niente cannula per il bimbo disabile. La denuncia del padre: “Per il sistema sanitario calabrese mio figlio può morire” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Non c’è budget”. Saverio Genovese di Monasterace ha un figlio disabile e all’ufficio all’ufficio dell’azienda sanitaria di Siderno (Reggio Calabria) che si occupa delle protesi gli hanno detto che è per questo motivo che non c’è la cannula tracheostomica per Pasqualino, 5 anni, affetto da tetraparesi spastica distonica. E così l’uomo ha presentato un esposto alla Procura di Locri affinché venga aperta un’inchiesta su “chi è tenuto a predisporre e gestire i fondi necessari per i presidi sanitari”. L’episodio è avvenuto il 26 gennaio scorso quando Saverio, con in mano tutta la documentazione redatta dal reparto di neuropsichiatria del policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, si è presentato nell’ufficio dell’Asp che avrebbe dovuto dargli la cannula tracheostomica per il figlio. Non una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Non c’è”. Saverio Genovese di Monasterace ha une all’ufficio all’ufficio dell’azienda sanitaria di Siderno (Reggio Calabria) che si occupa delle protesi gli hanno detto che è per questo motivo che non c’è latracheostomica per Pasqualino, 5 anni, affetto da tetraparesi spastica distonica. E così l’uomo ha presentato un esposto alla Procura di Locri affinché venga aperta un’inchiesta su “chi è tenuto a predisporre e gestire i fondi necessari per i presidi sanitari”. L’episodio è avvenuto il 26 gennaio scorso quando Saverio, con in mano tutta la documentazione redatta dal reparto di neuropsichiatria del policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, si è presentato nell’ufficio dell’Asp che avrebbe dovuto dargli latracheostomica per il. Non una ...

