Nocera Inferiore, il sindaco chiude le scuole per il maltempo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Se, come sancito dalla recente ordinanza che ha sospeso la scelta del Comune di Scafati, i sindaci non possono chiudere le scuole per covid, resta invece valida la scelta di fermare del tutto l’attività didattica in presenza di un’allerta meteo forte. Per questo motivo il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha deciso per domani martedì 9 febbraio di sospendere l’attività didattica in presenza per tutte le scuole cittadine di ogni ordine grado. La scelta del primo cittadino è motivata dall’allerta emesso dalla Protezione civile della Campania che dalla mezzanotte su tutta la regione ed in particolare per la costiera amalfitana, Sarno e Cilento annuncia precipitazioni di forte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Se, come sancito dalla recente ordinanza che ha sospeso la scelta del Comune di Scafati, i sindaci non possonore leper covid, resta invece valida la scelta di fermare del tutto l’attività didattica in presenza di un’allerta meteo forte. Per questo motivo ildiManlio Torquato ha deciso per domani martedì 9 febbraio di sospendere l’attività didattica in presenza per tutte lecittadine di ogni ordine grado. La scelta del primo cittadino è motivata dall’allerta emesso dalla Protezione civile della Campania che dalla mezzanotte su tutta la regione ed in particolare per la costiera amalfitana, Sarno e Cilento annuncia precipitazioni di forte ...

