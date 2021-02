No, Mario Draghi non ha detto che il reddito di cittadinanza è uno «spreco per le casse del Paese» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente del Consiglio incaricato (con riserva) Mario Draghi accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Si legge: «Il rdc? Uno spreco per le casse del Paese, dobbiamo demolirlo come dobbiamo demolire tutti gli speechi errore di battitura presente nel testo della foto, ndr di questa nazione, solo così possiamo ripartire, il mio primo impegno se verrò eletto sarà quello di sgravare lo stato da questo spreco». Il riferimento è al reddito di cittadinanza, misura voluta dal Movimento 5 Stelle e introdotta nel 2019 durante il governo Conte I. La dichiarazione oggetto di analisi non trova riscontro in nessuna testata nazionale, locale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente del Consiglio incaricato (con riserva)accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Si legge: «Il rdc? Unoper ledel, dobbiamo demolirlo come dobbiamo demolire tutti gli speechi errore di battitura presente nel testo della foto, ndr di questa nazione, solo così possiamo ripartire, il mio primo impegno se verrò eletto sarà quello di sgravare lo stato da questo». Il riferimento è aldi, misura voluta dal Movimento 5 Stelle e introdotta nel 2019 durante il governo Conte I. La dichiarazione oggetto di analisi non trova riscontro in nessuna testata nazionale, locale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del ...

