Ngozi Okonjo-Iweala, chi è la prima donna (africana) a capo del Wto che vuole ‘abbattere ostacoli della proprietà intellettuale su vaccini’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ormai è sicuro: a capo del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, ci sarà per la prima volta una donna. E per la prima volta sarà un’africana. L’ultimo ostacolo è caduto con il ritiro dell’altra candidata, anch’essa donna, la sudcoreana Yoo Myung-hee. Manca ancora l’ufficializzazione, ma Ngozi Okonjo-Iweala resta l’unica candidata a Direttrice generale dell’istituzione con sede a Ginevra. Sebbene lo statuto del Wto, creato nel 1995, non preveda una rotazione geografica per il direttore generale, da molte parti si sottolineava che il ruolo dovesse spettare a un africano. Dalla sua creazione, nel 1995, l’istituzione è stata diretta da sei uomini: tre europei, un neozelandese, un tailandese e un brasiliano. Il veto sul nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ormai è sicuro: adel Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, ci sarà per lavolta una. E per lavolta sarà un’. L’ultimo ostacolo è caduto con il ritiro dell’altra candidata, anch’essa, la sudcoreana Yoo Myung-hee. Manca ancora l’ufficializzazione, maresta l’unica candidata a Direttrice generale dell’istituzione con sede a Ginevra. Sebbene lo statuto del Wto, creato nel 1995, non preveda una rotazione geografica per il direttore generale, da molte parti si sottolineava che il ruolo dovesse spettare a un africano. Dalla sua creazione, nel 1995, l’istituzione è stata diretta da sei uomini: tre europei, un neozelandese, un tailandese e un brasiliano. Il veto sul nome ...

Daniele_Manca : Ngozi Okonjo-Iweala verso la guida del Wto: una svolta storica (donna e nigeriana, Trump aveva posto il veto),… - fattoquotidiano : Ngozi Okonjo-Iweala, chi è la prima donna (africana) a capo del Wto che vuole ‘abbattere ostacoli della proprietà i… - folucar : RT @Zbarskij: Va bene è donna ed è africana. Ma prima di abbandonarsi al giubilo per la nomina alla guida del Wto di Ngozi Okonjo-Iweala, a… - matteobordone : @Giulia_B La notizia è che sia donna e nigeriana, e sostenuta dal Pres. USA. Per il resto noi delle nomine del WTO… - elenafrance0 : RT @Zbarskij: Va bene è donna ed è africana. Ma prima di abbandonarsi al giubilo per la nomina alla guida del Wto di Ngozi Okonjo-Iweala, a… -