Netflix apre la sede Italia

La notizia ufficiale è stata data da pochissime ore: Netflix aprirà una sede fisica in Italia; direttamente nella città eterna, il colosso dell'intrattenimento californiano, punta ancora sul bel paese, aprendo una sede nel cuore di Roma. L'apertura è prevista per Maggio 2021. Netflix è ovunque, in ogni paese, su ogni piattaforma e in ogni famiglia; record di abbonati, record di fatturato e di nomitations ai golden globes 2021.

