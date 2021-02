Nel Tirolo epidemia della variante sudafricana del coronavirus | l' allarme di Vienna

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ora c'è un grande problema visto che siamo i diretti confinanti: l'Austria, tramite il suo cancelliere Sebastian Kurz, ha messo in guardia contro i viaggi non essenziali nella sua provincia alpina del ...

Finora, 293 casi della variante sudafricana sono stati confermati nel Tirolo e il numero attuale di casi attivi è stimato in almeno 140, secondo una dichiarazione del governo. Gli impianti di risalita ...Il governo invita a rinunciare a tutti i viaggi non indispensabili verso il Tirolo. Inoltre, chi ha soggiornato nel Tirolo nell'arco delle ultime due settimane è chiamato a sottoporsi a un tampone.