Nel Lazio da oggi scatta la vaccinazione degli over 80: cosa sapere (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI – Al via oggi nel Lazio la vaccinazione anti Covid agli over 80. Su una popolazione di oltre 470 mila ultraottantenni, più di 214 mila hanno già effettuato la prenotazione sul sito della Regione Lazio. Il numero degli 'aventi diritto' comprende anche coloro che compiranno 80 anni nel 2021. Il 13% si è prenotato telefonicamente e l'87% con modalità online. La maggior parte delle iscrizioni si sono registrate nelle Asl Roma 1 (oltre 50 mila), seguono Roma 2 (con più di 48 mila), Roma 3 (circa 25 mila), Latina (quasi 19 mila), Roma 6 (14 mila), Frosinone (13 mila), Roma 5 (12.500), Viterbo (11mila), Roma 4 (7000) e infine Rieti con quasi 3000 prenotazioni. L'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, ha assicurato che per questa campagna saranno via via coinvolti i ...

