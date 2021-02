Nel 2020 aumentati i casi di bruxismo, ecco ‘lo yoga per la bocca’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “In una situazione di ansia, la circolazione sanguigna aumenta nelle aree del cervello che presiedono alle reazioni istintive e al sistema di attivazione del ritmo sonno-veglia. Il bruxismo può essere considerato come un sintomo di questo processo. Digrignare i denti causa notevoli danni al nostro organismo“. Lo spiega il Dott. Giuseppe Cicero, parodontologo di Roma e Docente di Odontoiatria all’Università Europea di Madrid. La pandemia ha portato ad un aumento di vari disagi di tipo psicologico, sociale ed economico: stress da lavoro a distanza, smart-working senza pause, ansia di perdere il lavoro, perdita dell’occupazione, ansia da distanziamento sociale che implica un distacco da famiglia e amici e tante altre condizioni critiche. Molte persone tendono a somatizzare il disagio e lo stress a livello del cavo orale con attività come bruxismo o serramento dei denti. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “In una situazione di ansia, la circolazione sanguigna aumenta nelle aree del cervello che presiedono alle reazioni istintive e al sistema di attivazione del ritmo sonno-veglia. Il bruxismo può essere considerato come un sintomo di questo processo. Digrignare i denti causa notevoli danni al nostro organismo“. Lo spiega il Dott. Giuseppe Cicero, parodontologo di Roma e Docente di Odontoiatria all’Università Europea di Madrid. La pandemia ha portato ad un aumento di vari disagi di tipo psicologico, sociale ed economico: stress da lavoro a distanza, smart-working senza pause, ansia di perdere il lavoro, perdita dell’occupazione, ansia da distanziamento sociale che implica un distacco da famiglia e amici e tante altre condizioni critiche. Molte persone tendono a somatizzare il disagio e lo stress a livello del cavo orale con attività come bruxismo o serramento dei denti.

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - pisto_gol : Secondo l’IFFSH Leo Messi ????è stato il miglior giocatore del Mondo nel decennio 2011-2020. Un solo italiano in clas… - NicolaPorro : Leggete un po’ cosa scriveva nel marzo 2020, in piena prima ondata #COVID?19, @editoreruggeri ?? #GovernoDraghi… - TestaAgnese : RT @alevarone: #femminicidio 4 donne in 7 giorni. 91 vittime nel 2020 di cui 81 in ambito familiare. Ci vuole una completa e radicale riedu… - ronniehowlett3 : RT @Antonio79B: “Il processo di apprendimento continua fino al giorno in cui muori.” Oggi nel 2020 moriva l'attore e produttore cinematogr… -