NBA 2020-2021, Giannis Antetokounmpo e De’Aron Fox sono i giocatori della 7ma settimana (Di martedì 9 febbraio 2021) Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks e De’Aron Fox dei Sacramento Kings sono stati nominati migliori giocatori della settima settimana di NBA 2020-2021. Il greco dei Bucks, che ha trionfato nella Eastern Conference, negli ultimi sette giorni ha giocato un ruolo fondamentale nelle quattro vittorie della sua squadra. In queste partite, infatti, Giannis ha segnato 24 punti di media a cui ha aggiunto 10,3 rimbalzi e 6,3 assist. Fox, invece, il quale è stato premiato a Ovest, negli ultimi giorni ha giocato la miglior pallacanestro della sua giovane carriera. In questo arco temporale, infatti, ha viaggiato 31 punti e 8,8 assist di media. I suoi Sacramento Kings, grazie alle sue ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)dei Milwaukee Bucks eFox dei Sacramento Kingsstati nominati migliorisettimadi NBA. Il greco dei Bucks, che ha trionfato nella Eastern Conference, negli ultimi sette giorni ha giocato un ruolo fondamentale nelle quattro vittoriesua squadra. In queste partite, infatti,ha segnato 24 punti di media a cui ha aggiunto 10,3 rimbalzi e 6,3 assist. Fox, invece, il quale è stato premiato a Ovest, negli ultimi giorni ha giocato la miglior pallacanestrosua giovane carriera. In questo arco temporale, infatti, ha viaggiato 31 punti e 8,8 assist di media. I suoi Sacramento Kings, grazie alle sue ...

blogdosouza : Ep.45 – MANUAL DO NBA DRAFT 2020 COM BRUNNO FEOLA & RAFA CORREIA - maxruggi96 : @MyFriendDario78 Fox all star bound,Haliburton che si gioca il Roy con Melo, Barnes che finalmente dimostra di meri… - zazoomblog : NBA 2020-2021 i risultati di oggi (7 febbraio): Miami espugna New York cadono Celtics e Clippers - #2020-2021… - zazoomblog : NBA 2020-2021 i risultati di oggi (7 febbraio): Miami espugna New York cadono Celtics e Clippers - #2020-2021… - Lantidotosocial : RT @dariovismara: Mentre si aspetta il Super Bowl, vorrei ricordare lo scorso anno quando Jim Boylen chiamò timeout sotto di 25 a 64 second… -