Natalie Portman è incinta? L’attrice risponde su Instagram (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con una serie di Storie su Instagram, Natalie Portman risponde al gossip secondo il quale sarebbe in attesa del terzo figlio In queste settimane, mentre si trova sul set di Thor: Love and Thunder del regista Taika Waititi (atteso in sala per il Maggio 2022), Natalie Portman ha dovuto fare i conti con un insistente gossip legato ad una sua presunta, terza, gravidanza. Ad alimentare il chiacchiericcio, alcune foto virali in rete, che mettevano in evidenza le morbidezze delL’attrice de “Il Cigno Nero”. E’ stata Portman stessa ad intervenire, tramite alcune Storie su Instagram, per mettere a tacere le speculazioni: “Ehi. Non sono incinta, proprio per niente”, ha detto lapidaria salvo poi aggiungere un’amara ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con una serie di Storie sual gossip secondo il quale sarebbe in attesa del terzo figlio In queste settimane, mentre si trova sul set di Thor: Love and Thunder del regista Taika Waititi (atteso in sala per il Maggio 2022),ha dovuto fare i conti con un insistente gossip legato ad una sua presunta, terza, gravidanza. Ad alimentare il chiacchiericcio, alcune foto virali in rete, che mettevano in evidenza le morbidezze delde “Il Cigno Nero”. E’ statastessa ad intervenire, tramite alcune Storie su, per mettere a tacere le speculazioni: “Ehi. Non sono, proprio per niente”, ha detto lapidaria salvo poi aggiungere un’amara ...

Nei giorni scorsi il gossip sulla rete si è scatenato: in molti si sono convinti di una gravidanza di Natalie Portman , dopo che alcune foto dell'attrice sono trapelate, mentre Natalie è impegnata sul set australiano di Thor Love and Thunder . Con una privacy di fatto già violata, la stessa Natalie ha ...

Impegnata in Australia sul set di Thor Love and Thunder, Natalie Portman ha suscitato voci e pettegolezzi su un addome che suggerirebbe una gravidanza. Ha deciso di toccare l'argomento lei stessa.

L'attrice premio Oscar Natalie Portman ha qualcosa da dire contro chi giudica una persona dall'aspetto fisico.

