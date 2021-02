Napoli | in Coppa Italia contro l’Atalanta probabile ritorno al 3-4-3

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’edizione odierna di TuttoSport si è soffermato sulle probabili scelte di Gattuso per la semifinale ditra Atalanta e. Si avvicina il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | #AtalantaNapoli sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Fabbri ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Gregucci: 'Il Napoli ha il 50% di possibilità di arrivare in finale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Gregucci: 'Il Napoli ha il 50% di possibilità di arrivare in finale' -

Piove sul bagnato in casa. Già privo di Koulibaly, fermato col coronavirus, Rino Gattuso dovrà fare a meno di Kostas Manolas, a partire dal ritorno della semifinale diItalia contro l'Atalanta e la sfida di ...Due partite contro l' Atalanta (semifinale diItalia e gara di campionato), una con la Juve e il doppio impegno di Europa League contro il ... Il difensore, fa sapere il, " si è sottoposto ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...L'attaccante, dopo l'infortunio e il Covid, è tornato in campo e ora è chiamato a risolvere la poca concretezza negli ultimi 20 metri dei partenopei ...