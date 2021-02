Myanmar: militari al potere impongono legge marziale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Madrid, 8 feb. (Adnkronos/Europa Press) – I militari al potere nel Myanmar hanno imposto la legge marziale nelle principali città del Paese nel tentativo di stroncare le manifestazioni contro il golpe e l’arresto di Aung San Suu Kyi. Nel provvedimento si vietano gli assembramenti di più di cinque persone e si minacciano i manifestanti di conseguenze giudiziarie in caso di violazioni.Oggi, per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. Le forze di sicurezza hanno usato gli idranti per disperdere la folla a Yangon e nella capitale Naypyidaw, dove – secondo alcuni media – alcune persone sarebbero rimaste ferite. A Mandalay, una delle città dove le proteste sono più forti, è stato imposto il coprifuoco in vari quartieri dalle 20 alle 4.Le forze armate hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Madrid, 8 feb. (Adnkronos/Europa Press) – Ialnelhanno imposto lanelle principali città del Paese nel tentativo di stroncare le manifestazioni contro il golpe e l’arresto di Aung San Suu Kyi. Nel provvedimento si vietano gli assembramenti di più di cinque persone e si minacciano i manifestanti di conseguenze giudiziarie in caso di violazioni.Oggi, per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. Le forze di sicurezza hanno usato gli idranti per disperdere la folla a Yangon e nella capitale Naypyidaw, dove – secondo alcuni media – alcune persone sarebbero rimaste ferite. A Mandalay, una delle città dove le proteste sono più forti, è stato imposto il coprifuoco in vari quartieri dalle 20 alle 4.Le forze armate hanno ...

