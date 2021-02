Myanmar, la risposta golpista alle proteste: legge marziale (Di martedì 9 febbraio 2021) I militari birmani minacciano il giro di vite, smettono di promettere elezioni e inaspriscono il coprifuoco mentre cooptano piccoli partiti etnici e tentano di autolegittimarsi. È la reazione dei golpisti a quanto avviene da venerdì nel Paese. Già dalle prime ora di ieri mattina infatti, Yangon e altre città del Myanmar – da Mandalay a Naypyidaw – hanno cominciato a vedere scendere la gente nelle strade per il terzo giorno consecutivo. Accompagnata dall’ormai rituale frastuono di pentole e lattine, forma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) I militari birmani minacciano il giro di vite, smettono di promettere elezioni e inaspriscono il coprifuoco mentre cooptano piccoli partiti etnici e tentano di autolegittimarsi. È la reazione dei golpisti a quanto avviene da venerdì nel Paese. Già dprime ora di ieri mattina infatti, Yangon e altre città del– da Mandalay a Naypyidaw – hanno cominciato a vedere scendere la gente nelle strade per il terzo giorno consecutivo. Accompagnata dall’ormai rituale frastuono di pentole e lattine, forma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Fred19259681161 : RT @CentroStudiInt: ????'C'è la #Cina dietro il #golpe in #Myanmar?' La risposta a questo e ad altri quesiti dalla nostra analista @FrancyMa… - G_B0TTAZZI : RT @CentroStudiInt: ????'C'è la #Cina dietro il #golpe in #Myanmar?' La risposta a questo e ad altri quesiti dalla nostra analista @FrancyMa… - soviero : RT @CentroStudiInt: ????'C'è la #Cina dietro il #golpe in #Myanmar?' La risposta a questo e ad altri quesiti dalla nostra analista @FrancyMa… - conteadifoix : RT @CentroStudiInt: ????'C'è la #Cina dietro il #golpe in #Myanmar?' La risposta a questo e ad altri quesiti dalla nostra analista @FrancyMa… - CentroStudiInt : ????'C'è la #Cina dietro il #golpe in #Myanmar?' La risposta a questo e ad altri quesiti dalla nostra analista… -