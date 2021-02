Musumeci:”Oltre 20mila prenotazioni per vaccini agli over 80 in Sicilia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) PALERMO – “Questo primo giorno di esperimento sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Abbiamo registrato la prenotazione di oltre ventimila persone che saranno vaccinate a partire dal 20 di febbraio”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a ‘Rainews24’, parlando del primo giorno di prenotazioni per il vaccino anti-Covid per gli over 80. “Siamo soddisfatti di questa prima giornata – ancora Musumeci -. Per tutto il mese di febbraio abbiamo previsto oltre 130mila dosi, speriamo arrivino nella giusta quantita’ per evitare che il nostro piano subisca rallentamenti”. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) PALERMO – “Questo primo giorno di esperimento sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Abbiamo registrato la prenotazione di oltre ventimila persone che saranno vaccinate a partire dal 20 di febbraio”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a ‘Rainews24’, parlando del primo giorno di prenotazioni per il vaccino anti-Covid per gli over 80. “Siamo soddisfatti di questa prima giornata – ancora Musumeci -. Per tutto il mese di febbraio abbiamo previsto oltre 130mila dosi, speriamo arrivino nella giusta quantita’ per evitare che il nostro piano subisca rallentamenti”.

