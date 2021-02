Musumeci: “Governo Draghi nasce per portare al voto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, finora i partiti hanno accolto l'appello del presidente Mattarella per la formazione di un nuovo Governo?“Inizierei a dire che la cosiddetta 'operazione Draghi' costituisce il fallimento della formula politica del centrosinistra in Italia. E' la conferma dell'incapacità di forze politiche cosiddette popolari, ovvero il Movimento Cinquestelle e il Partito Democratico, di stare assieme e di determinare una guida stabile e sicura per la nazione. Se non si parte da questo presupposto, riesce difficile poter comprendere il tentativo estremo del capo dello Stato di invocare un Governo di emergenza nazionale. Di conseguenza, se Draghi dovesse riuscire nell’impresa - e credo che oramai ci sia una grandissima maggioranza a suo sostegno – non si potrà parlare di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governatore della Sicilia, Nello, finora i partiti hanno accolto l'appello del presidente Mattarella per la formazione di un nuovo?“Inizierei a dire che la cosiddetta 'operazione' costituisce il fallimento della formula politica del centrosinistra in Italia. E' la conferma dell'incapacità di forze politiche cosiddette popolari, ovvero il Movimento Cinquestelle e il Partito Democratico, di stare assieme e di determinare una guida stabile e sicura per la nazione. Se non si parte da questo presupposto, riesce difficile poter comprendere il tentativo estremo del capo dello Stato di invocare undi emergenza nazionale. Di conseguenza, sedovesse riuscire nell’impresa - e credo che oramai ci sia una grandissima maggioranza a suo sostegno – non si potrà parlare di ...

