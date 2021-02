Municipio II, Del Bello: al via lavori centro sportivo via Como (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – Al via i lavori per la realizzazione di quattro campi da tennis e di una piscina a via Como nel Municipio Roma II. Dureranno nove mesi e riguarderanno anche la ristrutturazione della Club House per la reception, la creazione di un piccolo bar e degli spogliatoi oltre alla riqualificazione di un altro manufatto esistente. L’intervento riguardera’ altresi’ un’area verde che sara’ attrezzata con giochi per bambini insieme al rifacimento di tutto il muro di cinta dell’impianto. Una vittoria del Municipio che, con numerosi atti amministrativi e una continua interlocuzione con il Comune di Roma, ha centrato il risultato sbloccando una situazione ferma da anni. Alla fine dei lavori il Municipio si vedra’ restituita l’area dalla CAM S.r.l., la societa’ che realizzera’ l’intervento. La ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – Al via iper la realizzazione di quattro campi da tennis e di una piscina a vianelRoma II. Dureranno nove mesi e riguarderanno anche la ristrutturazione della Club House per la reception, la creazione di un piccolo bar e degli spogliatoi oltre alla riqualificazione di un altro manufatto esistente. L’intervento riguardera’ altresi’ un’area verde che sara’ attrezzata con giochi per bambini insieme al rifacimento di tutto il muro di cinta dell’impianto. Una vittoria delche, con numerosi atti amministrativi e una continua interlocuzione con il Comune di Roma, ha centrato il risultato sbloccando una situazione ferma da anni. Alla fine deiilsi vedra’ restituita l’area dalla CAM S.r.l., la societa’ che realizzera’ l’intervento. La ...

