Mugugni e mal di pancia? Tre giorni e arriva la medicina Draghi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Nel M5S ci si dispera e si piange, pensando a quando erano belli, giovani e forti, e adesso che si ritrovano quasi morti. Anche nel Pd tanti mal di pancia, con una situazione surreale: negli ultimi mesi, infatti, ogni decisione sui vari passaggi politici era stata sempre votata all’unanimità, ma dal momento dopo ogni corrente aveva pensato all’interesse della propria bottega. Alla fine non ci si è capito più nulla, e la decisione “o Conte o elezioni” è stata di fatto interpretata dai decisori come stupidaggine visto che a fine settimana avremo il Governo Draghi con il via libera di quasi tutti. Anche della Lega di Salvini, che ha lasciato da sola Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, alla faccia del centrodestra unito. E nella Lega giustamente brindano Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, col prosecco del Governatore Zaia, che in un quarto d’ora hanno messo tutti gli avversari nel sacco facendo inversione a ‘U’ e scoprendosi ultrà dell’Europa e super tifosi dell’ex presidente della Banca Europea; pure disponibili a sedersi a tavola con i nemici di sempre pur di far dimenticare il passato, diventare affidabili per gestire la quota parte dei 209 miliardi di euro che arriveranno. E poi ci sono i 13-14 senatori ‘grillini’ che con una pattuglia di deputati diranno ‘no’ al governo; e pure a sinistra in molti scommettono che anche Leu salterà, con la parte che avrà ancora Speranza ministro dentro al Governo e gli altri che passeranno all’opposizione.