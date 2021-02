MotoGP, Valentino Rossi: “Corro per vincere il decimo titolo. Marquez? Non lo perdono” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il decimo titolo? Corro perché penso di riuscire a vincerlo. Ma non è un’ossessione. Sarei contento di fare bene, fare podi, essere protagonista, in lotta”. A 42 anni Valentino Rossi si appresta a tornare in sella. Nel pRossimo Mondiale MotoGP salirà sulla Yamaha del team Petronas per provare a coronare il sogno iridato anche se l’ultimo successo in una gara risale al 2017. “vincere è una faccenda tosta, perchè il livello dei piloti è altissimo – spiega il Dottore in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ – Ho avuto almeno tre opportunità in questi anni, è mancato sempre un pelo, qualche caduta di troppo e spesso abbiamo sofferto tecnicamente”. Rossi si ritroverà fra gli avversari il fratello Luca Marini. “Siamo diversi. Per esempio è ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ilperché penso di riuscire a vincerlo. Ma non è un’ossessione. Sarei contento di fare bene, fare podi, essere protagonista, in lotta”. A 42 annisi appresta a tornare in sella. Nel pmo Mondialesalirà sulla Yamaha del team Petronas per provare a coronare il sogno iridato anche se l’ultimo successo in una gara risale al 2017. “è una faccenda tosta, perchè il livello dei piloti è altissimo – spiega il Dottore in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ – Ho avuto almeno tre opportunità in questi anni, è mancato sempre un pelo, qualche caduta di troppo e spesso abbiamo sofferto tecnicamente”.si ritroverà fra gli avversari il fratello Luca Marini. “Siamo diversi. Per esempio è ...

