MotoGP | Morbidelli | ' Vorrei anch' io la stessa moto degli altri piloti Yamaha'

Ricordiamoci sempre questo: Francoè giunto secondo nella2020. Ciò significa che l'italo - brasileiro è vicecampione del Mondo . Ebbene sì, in virtu di tre Gran Premi conquistati ed ulteriori due podi. Niente male, ...... la prima con il team Petronas, condividendo il box con l'amico Franco. La Yamaha ... è un vizio da: bisognerebbe aspettare almeno qualche gara, ma Fabio e Maverick faranno bene, ne ...Franco è vicecampione del Mondo, sebbene la sua M1 non sia ufficiale: "Però ho la consapevolezza di poter vincere il titolo. Rossi? Posso imparare più io da Valentino, di quanto lui possa farlo da me" ...Il prossimo 16 febbraio Rossi compirà 42 anni, eppure la voglia di correre e di vincere è la stessa di 20 anni fa. "Non cambia granché, spingo sempre al massimo evitando di fare sciocchezze", spiega V ...