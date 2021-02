Morto il padre di Povia: “Lavorare al disco mi ha dato la forza di andare avanti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il padre di Povia è Morto, ne dà il triste annuncio il cantante sui social condividendo un recente articolo che diventa l’occasione per annunciare la scomparsa del suo amato papà. “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scrive Povia sui social ricordando suo padre, volato in Cielo questa notte. “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti“, conclude. “È PROPRIO UN MOMENTO IMPERFETTO”, riflette, nel ringraziare per l’intervista sulle pagine del quotidiano La Verità (in edicola). Spiega che purtroppo c’è un errore, che non era da considerarsi tale, però, al momento della stampa. “Il mio Papà è volato stanotte alle 23:46”, spiega. “Diceva ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildi, ne dà il triste annuncio il cantante sui social condividendo un recente articolo che diventa l’occasione per annunciare la scomparsa del suo amato papà. “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scrivesui social ricordando suo, volato in Cielo questa notte. “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo“, conclude. “È PROPRIO UN MOMENTO IMPERFETTO”, riflette, nel ringraziare per l’intervista sulle pagine del quotidiano La Verità (in edicola). Spiega che purtroppo c’è un errore, che non era da considerarsi tale, però, al momento della stampa. “Il mio Papà è volato stanotte alle 23:46”, spiega. “Diceva ...

