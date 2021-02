Morti i due scialpinisti dispersi al Sestriere | c' è anche Cala Cimenti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sonoi duesotto una valanga al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. I corpi del noto alpinista Carlalberto, detto “”, 46 anni domenica prossima, e di Patrick Negro, sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino. I due, entrambi di Pragelato, si stavano dirigendo verso la Valle Argentera, al, quando sono stati travolti tra Cima del Bosco e Col Chalvet. Ad allertare i soccorsi i familiari di ‘’, preoccupati perché non era rientrato dalla gita con l’amico. Nel 2019 lo sciaplinista torinese aveva raggiunto la cima del Nanga Parbat, in Pakistan, la nona vetta piu’ alta del mondo e una delle piu’ pericolose da sre.

Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - TgrRai : #Sestriere, trovati morti i due scialpinisti dispersi a causa di una valanga. Uno è Carlo Alberto Cimenti, detto 'C… - Treccani : 'Notti tragiche', il racconto uscito su #AtlanteTreccani delle morti bianche durante la preparazione degli impianti… - Ansa_Piemonte : Valanga sopra Sestriere, morti i due dispersi. Entrambi di Pragelato, si stavano dirigendo verso la Valle Argentera… - OttaviDeborah : RT @TgrRai: #Sestriere, trovati morti i due scialpinisti dispersi a causa di una valanga. Uno è Carlo Alberto Cimenti, detto 'Cala', alpini… -

Il noto scialpinista torinese aveva raggiunto, nel 2019, il Nanga Parbat in Pakistan, la nona vetta più alta del mondo e tra le più pericolose ...