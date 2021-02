Monza, i convocati di Brocchi per il Vicenza. Riposa Boateng ma ritorna Balotelli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco i 24 calciatori convocati da Cristian Brocchi per la trasferta di Vicenza di domani. Assenti Paletta e Bellusci in difesa. Turno di roposo per Boateng, ma in attacco ritorna Mario Balotelli dopo il problema muscolare. Questo l’elenco completo: Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio Difensori: Donati, Anastasio, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola Centrocampista: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Balotelli, Mota, Diaw, D’Alessandro Foto: sito Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco i 24 calciatorida Cristianper la trasferta didi domani. Assenti Paletta e Bellusci in difesa. Turno di roposo per, ma in attaccoMariodopo il problema muscolare. Questo l’elenco completo: Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio Difensori: Donati, Anastasio, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola Centrocampista: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci,, Mota, Diaw, D’Alessandro Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

