Monopattini e obbligo del casco Bettoni: serve regolarizzare la situazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Aci di Bergamo torna sulla questione sicurezza dei Monopattini,. Proprio di lunedì 8 febbraio la tragica notizia della morte di una donna di 34 anni, travolta da un camion a Genova, mentre stava guidando un mezzo elettrico. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Aci di Bergamo torna sulla questione sicurezza dei,. Proprio di lunedì 8 febbraio la tragica notizia della morte di una donna di 34 anni, travolta da un camion a Genova, mentre stava guidando un mezzo elettrico.

Giorno dopo giorno, infatti, le pagine di cronaca dei giornali si arricchiscono di notizie poco confortanti sul mezzo principe della smart mobility, tra incidenti che vedono coinvolti i monopattini ...

... d'obbligo dopo l'entrata in vigore lunedì 1 febbraio dell'ordinanza firmata dal sindaco Dario ... I dati in Italia sono molto allarmanti: ogni tre giorni abbiamo un incidente gravissimo sui monopattini ...

Il sindaco Nardella ha firmato l’ordinanza che, da inizio febbraio, rende obbligatorio l’uso del casco a bordo dei monopattini: previste multe salate.

Roberto Biondi: Credo sia giusto inserire l'obbligo del casco, sia per i monopattini elettrici che per quelli normali. Asia Bellandi: Io vieterei di usarli sui marciapiedi, prima di tutto! Diventano p ...

