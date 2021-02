Monoclonali: pubblicato in Gazzetta il decreto del ministro Speranza (Di lunedì 8 febbraio 2021) ...della Salute Roberto Speranza per l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi Monoclonali per il trattamento di Covid - 19 è stato pubblicato in Gazzetta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) ...della Salute Robertoper l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpiper il trattamento di Covid - 19 è statoin...

rtl1025 : ?? E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della #Salute Roberto #Speranza per l''Autorizz… - Paola_zrz : RT @rtl1025: ?? E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della #Salute Roberto #Speranza per l''Autorizzazione alla… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della #Salute Roberto #Speranza per l''Autorizzazione alla… - RavazzaniGuido : RT @rtl1025: ?? E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della #Salute Roberto #Speranza per l''Autorizzazione alla… - MediasetTgcom24 : Monoclonali: pubblicato in Gazzetta il decreto del ministro Speranza #monoclonali -