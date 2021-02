Monoclonali, distribuzione affidata a commissario Arcuri. Fondo di 400 milioni anche per vaccini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Saranno somministrati solo negli ospedali o in studi medici attrezzati, a pazienti con precise caratteristiche, e la loro distribuzione sarà affidata al commissario straordinario . Il via libera ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Saranno somministrati solo negli ospedali o in studi medici attrezzati, a pazienti con precise caratteristiche, e la lorosaràalstraordinario . Il via libera ...

robersperanza : Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho fi… - Agenzia_Ansa : #Monoclonali, la distribuzione è affidata al commissario Arcuri Lo prevede il decreto del ministro della Salute pub… - RaiNews : Questa opzione terapeutica potrà essere utilizzata per la cura di una categoria limitata di pazienti #monoclonali… - FcaPitti : RT @04Carmen20: Anticorpi #Monoclonali , la distribuzione è affidata al commissario #Arcuri È una barzelletta? Sto sognando? https://t.co… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro della #Salute Roberto #Speranza per l''Autorizzazione alla… -