Mondiali, Michela Moioli va alla conquista del primo titolo iridato (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Caro mio Mondiale, non siamo mai andati troppo d’accordo. Negli anni, mi hai regalato buone soddisfazioni ma ti sei sempre un po’ “trattenuto” verso di me. Per la quinta volta le nostre strade si incontrano. Ogni volta arrivo da te un po’ più cresciuta, ora anche con qualche ruga, qualche esperienza nuova, ma sempre con una grande ambizione. Per la quinta volta ti sfiderò e questa volta lo farò in una terra nuova, la Svezia. Aspettami, non vedo l’ora di vedere le sorprese che hai in serbo”. Michela Moioli ha voluto raccontare così sui social il proprio rapporto con i Mondiali di snowboard cross, un legame caratterizzato nel corso degli anni da alti e bassi. Nonostante l’oro olimpico e le tre coppe di cristallo in bacheca, la 25enne di Alzano Lombardo non è mai riuscita a vincere un titolo iridato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Caro mio Mondiale, non siamo mai andati troppo d’accordo. Negli anni, mi hai regalato buone soddisfazioni ma ti sei sempre un po’ “trattenuto” verso di me. Per la quinta volta le nostre strade si incontrano. Ogni volta arrivo da te un po’ più cresciuta, ora anche con qualche ruga, qualche esperienza nuova, ma sempre con una grande ambizione. Per la quinta volta ti sfiderò e questa volta lo farò in una terra nuova, la Svezia. Aspettami, non vedo l’ora di vedere le sorprese che hai in serbo”.ha voluto raccontare così sui social il proprio rapporto con idi snowboard cross, un legame caratterizzato nel corso degli anni da alti e bassi. Nonostante l’oro olimpico e le tre coppe di cristallo in bacheca, la 25enne di Alzano Lombardo non è mai riuscita a vincere un...

MirkoEfoglia : News???: Mondiali SnowboardCross?? 2021 Idre Fjall????, convocazioni squadra italiana???? Squadra femminile??: Michela Mo… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Niente Mondiali a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, dopo la caduta, ancora una volta si ferma sulle nevi di Garmi… - antonie85321896 : RT @Tg3web: Niente Mondiali a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, dopo la caduta, ancora una volta si ferma sulle nevi di Garmi… - marcosenza : RT @Tg3web: Niente Mondiali a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, dopo la caduta, ancora una volta si ferma sulle nevi di Garmi… - hack_stefano : RT @Tg3web: Niente Mondiali a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, dopo la caduta, ancora una volta si ferma sulle nevi di Garmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Michela Mondiali Biathlon: Didier Bionaz convocato per Pokljuka

Il Presidente Fisi Flavio Roda ha ufficializzato la squadra che prenderà parte ai Mondiali di biathlon in programma a Pokljuka (Slo) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. Si tratta ... Michela Carrara,...

Malagò: "Le Olimpiadi a Tokyo si faranno. Così possiamo salvare lo sport"

Lunedì iniziano i Campionati mondiali di sci alpino, dove 'l'Italia partecipa con una squadra ...volto vincente della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 assieme a Michela ...

Snowboardcross, Mondiali 2021: i convocati dell'Italia. Michela Moioli guida gli azzurri a Idre Fjall OA Sport Calendario Mondiali biathlon 2021: orari, programma, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 10 al 21 febbraio le nevi di Pokljuka (Slovenia) saranno teatro dei Mondiali 2021 di biathlon e le aspettative per un grande spettacolo non mancano, pur e ...

Da Alleghe fino al Zoldo: «Riapriremo tutte le piste almeno fino a Pasqua»

Ski Civetta Il sistema-Civetta è pronto. Non sarà il 15 febbraio, forse neppure il 17, più probabilmente il 22, il lunedì successivo ai Mondiali di Cortina, «ma abbiamo deciso comunque di aprire, e di ...

Il Presidente Fisi Flavio Roda ha ufficializzato la squadra che prenderà parte aidi biathlon in programma a Pokljuka (Slo) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. Si tratta ...Carrara,...Lunedì iniziano i Campionatidi sci alpino, dove 'l'Italia partecipa con una squadra ...volto vincente della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 assieme a...Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 10 al 21 febbraio le nevi di Pokljuka (Slovenia) saranno teatro dei Mondiali 2021 di biathlon e le aspettative per un grande spettacolo non mancano, pur e ...Ski Civetta Il sistema-Civetta è pronto. Non sarà il 15 febbraio, forse neppure il 17, più probabilmente il 22, il lunedì successivo ai Mondiali di Cortina, «ma abbiamo deciso comunque di aprire, e di ...