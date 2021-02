Mondiali Cortina 2021 | Super-G | ecco gli azzurri e le azzurre ai nastri di partenza

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Annullata la combinata femminile, idi sci alpino diproveranno a partire domani con i-G: alle 10.30 quello femminile, alle 13 gli uomini. La Fisi ha ufficializzato glial via: fra le donne toccherà a Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, in campo maschile toccherà al campione in carica Dominik Paris, oro due anni fa ad Are, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. Sperando che il tempo sia più clemente. SportFace.