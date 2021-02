Mondiali Cortina 2021 in tv: rinviato il superg maschile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cortina d'Ampezzo, 8 febbraio 2021 " Come si temeva il maltempo ha fatto rinviare anche il superg maschile in programma ai Mondiali di Cortina 2021 domani alle 13. L'abbondante nevicata della notte ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)d'Ampezzo, 8 febbraio" Come si temeva il maltempo ha fatto rinviare anche ilin programma aididomani alle 13. L'abbondante nevicata della notte ...

poliziadistato : Ci siamo. Domani #8febbraio i mondiali @cortina2021 entrano nel vivo. Tra i 'protagonisti' anche il nostro monument… - RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - MiaomiaoCh : RT @lucianonobili: Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del mera… - sportface2016 : Mondiali #Cortina2021, #Paris: 'Garmisch mi ha dato fiducia' -