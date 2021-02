Mondiali Cortina 2021, Ghedina: “Italia conquisterà almeno tre-quattro medaglie” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Con la Goggia prevedevo 5 medaglie ma anche senza di lei, almeno tre o quattro l’Italia può conquistarle”. Kristian Ghedina, ambasciatore di Cortina 2021 ed ex discesista azzurro, ha fiducia in vista dei Mondiali di sci alpino di Cortina che sarebbero dovuti scattare oggi, salvo poi annullare la combinata femminile a causa dell’intensa nevicata della notte. Bassino, Brignone, Paris e Vinatzer sono gli azzurri da cui ci si aspetta di più “ma mi auguro che anche gli altri Italiani possano fare l’exploit e arrivare sul podio – aggiunge Ghedina ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Gli avversari? La Svizzera è tornata di nuovo forte, sono gli atleti da battere, ma lo stesso vale per ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Con la Goggia prevedevo 5ma anche senza di lei,tre ol’può conquistarle”. Kristian, ambasciatore died ex discesista azzurro, ha fiducia in vista deidi sci alpino diche sarebbero dovuti scattare oggi, salvo poi annullare la combinata femminile a causa dell’intensa nevicata della notte. Bassino, Brignone, Paris e Vinatzer sono gli azzurri da cui ci si aspetta di più “ma mi auguro che anche gli altrini possano fare l’exploit e arrivare sul podio – aggiungeai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Gli avversari? La Svizzera è tornata di nuovo forte, sono gli atleti da battere, ma lo stesso vale per ...

