Mondiali a Cortina | Gallone FI | “Speranza di ripartenza per il settore montagna”

"I Mondiali di sci, che prendono il via oggi a Cortina, sono un messaggio di ritrovata Speranza per il nostro Paese – afferma Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia -. Dopo un anno terribile anche per la montagna e per gli impianti sciistici italiani, costretti allo stop forzato dall'emergenza Covid, mi auguro che la rassegna iridata diventi un momento fondamentale di reale ripartenza per tutti quei segmenti dell'economia legati al settore. Il nostro territorio, gli operatori della neve e l'intera filiera del turismo invernale hanno l'urgente necessità di un nuovo slancio per superare in fretta un momento di estrema difficoltà che dura da troppo tempo". "Forza Italia ancora una volta non farà mancare la sua attenzione per i problemi di tutte ...

