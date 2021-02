Mondiale per club, Lewandowski porta il Bayern in finale (Di lunedì 8 febbraio 2021) AL RAYYAN (Qatar) - Malgrado l'infinito volo per arrivare in Qatar il Bayern Monaco archivia la pratica dell'Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020): vittoria per 2 - 0 e biglietto per la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021) AL RAYYAN (Qatar) - Malgrado l'infinito volo per arrivare in Qatar ilMonaco archivia la pratica dell'Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020): vittoria per 2 - 0 e biglietto per la ...

