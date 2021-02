Mondiale per Club, il Bayern Monaco batte l’Al Ahly e raggiunge il Tigres in finale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al Bayern Monaco basta il solito Lewandowski per battere l 'Al Ahly e raggiungere il Tigres nella finale del Mondiale per Club. Il polacco, in grande spolvero, si è reso protagonista di una doppietta decisiva. Il primo gol del bomber del Bayern Monaco è arrivato al 17' mentre il 2-0 intorno al minuti 85, gara sempre in controllo per i tedeschi che chiudono con il 69 % di possesso palla. finale contro il Tigres prevista per giovedì alle ore 19.caption id="attachment 1091319" align="alignnone" width="2330" Lewandowski, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Albasta il solito Lewandowski perre l 'Alre ilnelladelper. Il polacco, in grande spolvero, si è reso protagonista di una doppietta decisiva. Il primo gol del bomber delè arrivato al 17' mentre il 2-0 intorno al minuti 85, gara sempre in controllo per i tedeschi che chiudono con il 69 % di possesso palla.contro ilprevista per giovedì alle ore 19.caption id="attachment 1091319" align="alignnone" width="2330" Lewandowski, getty/caption ITA Sport Press.

